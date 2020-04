Che tempo che fa, cosa spunta alle spalle di Luciana Littizzetto: "Mi porto avanti", senza parole

20 aprile 2020 a

a

a

In molti lo avevano notato sin dai primi secondi della sua comparsata a Che tempo che fa su Rai 2, la puntata è quella andata in onda domenica 19 aprile. Di che si parla? Presto detto: dell'albero di Natale che campeggiava alle spalle di Luciana Littizzetto, in collegamento da casa. Un alberto di Natale decisamente fuori stagione, tanto che Fabio Fazio le ha chiesto perché mai avesse quel tipo di allestimento: "Mi sono portata avanti con il lavoro", ha tagliato corto la comica. Già, in questo momento, con la quarantena da coronavirus, in effetti c'è molto più tempo a disposizione. Talmente tanto da fare, ora, l'alberto di Natale

Littizzetto salviniana, contro la Ue: "Mi stai sulla min***". Gelo di Fabio Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.