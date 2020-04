Che tempo che fa, Luciana Littizzetto contro Attilio Fontana: "Ma cos'avete nel cervello? Le mandorle?"

13 aprile 2020 a

"Cosa avete nel cervello? Le mandorle della colomba?". Luciana Littizzetto, dall'uovo di Pasqua di Che tempo che fa, tira fuori una bella sorpresina al veleno per Attilio Fontana e la Regione Lombardia a guida centrodestra travolta dall'emergenza coronavirus.

"Ma come fai a dire 'da domani mascherine obbligatorie' e non controlli che in farmacia le hanno? Cosa avete nel cervello? Le mandorle della colomba?", si sfoga in collegamento con un Fabio Fazio come al solito sorridente quando la polemica è con Lega e dintorni. La Littizzetto però non ricorda che nel giro di 24 ore le mascherine sono state consegnate ai sindaci lombardi, supplendo a una clamorosa mancanza del governo di Giuseppe Conte. Ma almeno una cosa corretta Lucianina è riuscita a dirla: "Se ne trovi una la paghi come un diamante. Con la differenza che il diamante è per sempre e la mascherina dura, al massimo, 4 ore. Ne ho comprate 10 e le ho pagate 119 euro. Ti sembra una cosa normale?". Chiedere a Palazzo Chigi.

