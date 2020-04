Cristina Parodi, addio Rai? La voce sul clamoroso cambio di scuderia che agita Viale Mazzini

20 aprile 2020 a

Cristina Parodi potrebbe essere pronta a lasciarsi definitivamente alle spalle la sua ultima avventura televisiva sulla Rai e ripartire da Tv8, il canale in chiaro legato a Sky. Nonostante l’emergenza coronavirus abbia sconvolto i palinsesti e messo in difficoltà tutti i programmi di intrattenimento, Tv8 ha mantenuto intatta l’idea di esordire con un format mattutino con Alessio Viola. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, al suo fianco ci sarà un volto femminile e potrebbe essere proprio quello della Parodi, professionista con una lunga carriera alle spalle tra Rai e Mediaset. Il programma dovrebbe andare in onda tra agosto e settembre 2020, si attendono conferme ufficiali.

