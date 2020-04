Vieni da me, svolta per Caterina Balivo: fine lockdown, un'indiscrezione dalla Rai

24 aprile 2020 a

Dal 4 maggio anche la televisione comincerà gradualmente a ripartire. E torneranno in onda con nuove puntate, Vieni da me condotto da Caterina Balivo e l'Eredità con Flavio Insinna. Riporta Tvblog che il primo programma andrà in onda diretta mentre il secondo dovrebbe cominciare con la registrazione delle puntate la settimana prossima per poi tornare in onda da lunedì 4 maggio appunto. In questo modo sulla Rai si rivedranno due trasmissioni cardine del day time sulla prima rete. In sostanza, per quanto riguarda il pomeriggio di Rai uno, alle 14 verrà trasmesso Vieni da me, alle 16 La vita in diretta e alle 18,40 ci saranno le nuove puntate dell'Eredità.

