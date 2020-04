Uomini e Donne, disastro di Gemma Galgani: ballo scatenato, occhio alle mutande. Ma davvero?

24 aprile 2020 a

Uno show irrefrenabile, quello di Gemma Galgani in questo Uomini e Donne di Maria De Filippi: semplicemente senza freni, non solo per i suoi corteggiatori virtuali, ma soprattutto per cosa combina per questi ultimi fregandosene delle critiche di Tina Cipollari. Tutto inizia con dei messaggi arditi spediti a Gemma da Cuore di Poeta: "Le nostre mani si unirono creando un approccio, una vicinanza, bella, seducente, un accarezzare senza fine, sentirsi nella propria pelle. Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi seducenti per una nottata d’amore". Invito esplicito, a cui la Galgani ha risposto con un eloquente "mi sento soffocare". Dunque Gemma si è messa a ballare per Occhi blu, un momento di tv davvero ultra-trash, tanto che la Cipollari la ha freddata: "Le mutande bianche… Oggi l’ha messa la biancheria". Cattivissima. Già, quei mutandoni bianchi in effetti lasciavano il tempo che trovavano...

