Dritto e Rovescio, la nonnina scatenata contro Giuseppe Conte: "Mi vogliono morta di virus? Non lo ammetto"

24 aprile 2020 a

a

a

Un incredibile momento di televisione a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, il programma del giovedì sera su Rete 4. Nella puntata del 23 aprile, in cui si discuteva di coronavirus e dello scontro tra Nord e Sud sulla riapertura, in collegamento ecco Margherita Romani, un'anziana signora di Napoli, la quale in premessa si dice d'accordo con Vincenzo De Luca. Dunque, aggiunge di voler dir qualcosa a Giuseppe Conte, il premier, contro il quale si scaglia in un imperdibile monologo: "E vorrei parlare con Conte per dirgli che io ho fatto la Guerra Mondiale e sono stata salvata. Adesso mi vogliono far morire col virus: qui il Nord non deve venire. Ho 83 anni, non sono morto durante la guerra, mi vuole far morire adesso? Non lo ammetto questo", conclude la signora Margherita, urlando.

Del Debbio, il pubblico in collegamento virtuale? Che topica: alle spalle del conduttore, questa "cosina" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.