Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio sbrocca con la regia: "Tutti rinc***, chiudiamola qui"

24 aprile 2020 a

a

a

Come sbrocca Paolo Del Debbio. Siamo a Dritto e Rovescio, il programma in prima serata del giovedì sera su Rete 4. Dove però qualcosa non fila come previsto: il conduttore, infatti, è protagonista di una serie di battibecchi con la regia. Tutta colpa di una serie di collegamenti che non sono andati per il meglio, in particolare nel blocco centrale della trasmissione. All'inizio, infatti, Del Debbio introduce Claudia Fusani, ma la giornalista non risponde alla chiamata. E il conduttore, come ricostruisce TvBlog, perde le staffe per la prima volta: "Ditemelo nel blocco successivo che non c’è, stasera mi sembrate tutti rincoglioniti. Bene". Si passa poi agli ospiti successivi, Raffaele Auriemma e Luigi De Magistris: "Ci sono? Miracolo...", fa ironia Del Debbio. Peccato che subito dopo non funzioni il collegamento con il leghista Marcato: "Come non cè?", sbotta ancora del Debbio. E dalla regia comunicano: "È caduto, adesso lo richiamiamo". Ma a questo punto, Del Debbio eplode: "Venite giù voi dalla regia a fare la trasmissione. Con Belpietro almeno ci posso parlare?". E durante l'intervento di quest'ultimo, Del Debbio scuote la testa e si sfoga ancora a microfono aperto: "Mamma mia….no, non mi frega…via le lavagnette”. Finita? Nemmeno per idea, ancora disagi con la Fusani, e Del Debbio: "Chiudiamola qui e mandiamo la pubblicità, che stiamo a fare?".

"400 miliardi? Garantisci tu, Paperone?". Attenzione alla faccia di Andrea Romano mentre Paragone lo demolisce

Del Debbio, il pubblico in collegamento virtuale? Che topica: alle spalle del conduttore, questa "cosina" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.