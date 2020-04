Ciao Darwin, Paolo Bonolis come Re Mida: l'ultimo clamoroso risultato, Massimo Ranieri ko

Francesco Fredella 26 aprile 2020 a

Canale 5 contro Rai 1. Due colossi a confronto. Paolo Bonolis contro Massimo Ranieri. Chi scegliere? Tasto 1 o tasto 5? Difficile dare una risposta. Meglio leggere i dati per sciogliere il rebus: il grande Bonolis vince la serata con il 19.2% di share con quasi 5 milioni di spettatori. Insomma, Ciao Darwin - il suo programma cavallo di battaglia, vince e mette K.O. Massimo Ranieri, che su Rai1 si ferma al 13.3% con 3,2 milioni di italiani alla tv. E si torna a parlare anche del possibile passaggio di Bonolis su Rai 1 nella prossima stagione. Tutto con il condizionale, sempre d’obbligo in questi casi. Ma - come vi abbiamo raccontato - il manager di Paolo (Lucio Presta) sarebbe in rottura con i vertici Mediaset. Bonolis, presto, potrebbe traslocare in Rai? Forse. Porterà con sé un bel po’ di share e milioni di ascoltatori. Senza condizionale, in questo caso.

