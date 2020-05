Barbara Palombelli a Stasera Italia commossa e durissima: "Primo maggio di ansia, penso alle aziende chiuse dal governo"

02 maggio 2020 a

"Mai come oggi mi sento privilegiata perché ho un lavoro". Barbara Palombelli è commossa, aprendo la puntata di Stasera Italia del Primo maggio. "Lavoro ininterrottamente da 40 anni e sinceramente non ho mai visto una Festa del lavoro con così tanta ansia, così tanta preoccupazione, così tanto poco lavoro". Il riferimento, esplicito, è al governo di Giuseppe Conte che ha chiuso in lockdown l'Italia per l'epidemia di coronavirus e che ora, dal 4 maggio, la riaprirà gradualmente e con molte incertezze e senza aver dato il necessario sostegno ad aziende e privati che potrebbero ritrovarsi, di fatto, senza futuro.

"Penso al dramma di chi è in cassa integrazione e non ha ancora ricevuto nemmeno i 600 euro - spiega subito dopo la Palombelli -, e chi chiude un'attività per ordine del governo. Non era mai accaduto nel Dopoguerrra, sento molto questo dovere e questo peso in questo momento".

