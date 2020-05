Fiorella Mannoia e Fabrizio Frizzi a Uno due tre Fiorella, pubblico di Raiuno impazzito: commozione in diretta

02 maggio 2020 a

La replica di Un, due, tre Fiorella conquista ancora il pubblico di Raiuno. E lo fa anche grazie a Fabrizio Frizzi. A due anni e mezzo di distanza, Fiorella Mannoia si riprende la prima serata con un "compendio" del suo show personale andato in onda in 2 puntate nel settembre 2017. Su Twitter si sprecano i commenti positivi per le doti canore della rossissima interprete romana (affascinano sopratutto le interpretazione del cult Quello che le donne non dicono e delle più recenti Combattente e Che Dio ti benedica, giudicate attualissime al periodo drammatico che stiamo vivendo), ma anche le critiche per i suoi scivoloni politici, giudicati "da comizio".

Rai 1 cancella Fiorella Mannoia, ribaltone a Viale Mazzini: in soccorso arriva Amadeus

A mettere tutti d'accordo, invece, la partecipazione come ospite del compianto Frizzi, colpito un mese dopo da una fortissima ischemia cerebrale e scomparso poi nel marzo successivo. E la stessa Mannoia ha voluto ricordare quel siparietto con Max Gazzè, riproponendolo commossa sulla propria pagina.

