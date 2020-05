Antonella Elia e il suo ex Marco Senise: "Due mesi scarsi, un errore". Al Live il triangolo con Valeria Marini

Francesco Fredella 04 maggio 2020 a

Esordisce così: "Di Zequila ce n’è uno". Antonella Elia scomoda il suo ex compagno del Grande Fratello Vip per attaccare Marco Senise, ex volto di Forum che ha avuto una storia con lei. "Siamo stato insieme due mesi ed è stato un errore", tuona la Elia a Live Non è la D'Urso.

"Situazione delicata". La Volpe si sfoga con la Elia in diretta. Crisi con il marito? "Perché lui adesso è in Svizzera"

Senise racconta da mesi di aver avuto una storia con Valeria Marini, che smentisce. Categoricamente. E tutto finisce nel polverone del gossip. Al settimanale DiPiù, tra l’altro, Senise scrive una lettera alla Marini presentandosi di nuovo e ripercorrendo la loro brevissima storia. Che sarebbe durata pochissimo. Ma Valeria smentisce.





