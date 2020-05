Pomeriggio 5, D'Urso spiazzata dalla telefonata di Malgioglio: "Mi hai fregato..."

08 maggio 2020 a

Cristiano Malgioglio chiama. Barbara D’Urso risponde. E va in onda una bellissima sorpresa a Pomeriggio 5 per il compleanno della conduttrice, giovedì 7 maggio. ” Sei un grande guerriera”, esordisce Cristiano al telefono. “Cantami una canzone. Vediamo se mi riconquisti”, dice la d’Urso. E Malgioglio non se lo lascia dire due volte. Canta Notte perfetta, uno dei suoi successi. E poi scherzando dice: “Preferisci Tiziano Ferro a me”. Barbarella risponde: “M’hai fregato, mio amato, venendo in diretta”. Un sorriso. Segno di una grande amicizia tra Barbara e Cristiano. Un’amicizia intramontabile.

