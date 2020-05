Live, Barbara D'Urso scoppia a piangere: le immagini che la fanno crollare

Francesco Fredella 11 maggio 2020 a

“Questa volta sono io a farti una sorpresa”. Marco Carta arriva in studio e lancia un video con tanti protagonisti dei programmi di Barbara d’Urso che le dicono di entrare nel Drive in. Un compleanno da favola per la regina di Cologno. Che incontra suo fratello Riccardo (rigorosamente a distanza). “Non lo vedo da un anno e mezzo”, dice Barbarella. Emozionatissima. Nel drive a Live-Non è la D'Urso in guarda il film della sua vita. Immagini inedite. Barbara si commuove. La storia della sua vita dalla scomparsa della sua adorata mamma, al rapporto con i 5 fratelli. Poi le nozze e i figli. La seconda moglie di suo padre, la signora Wanda, che nel suo cuore ha un posto importantissimo. Impossibile non commuoversi. Impossibile non piangere. Live regala alla padrona emozioni allo stato puro. L’infanzia a Napoli e poi il viaggio a Milano. Lì diventa Barbara d’Urso. Lì inizia il suo successo, anno dopo anno con immensi sacrifici. La sua carriera decolla. Barbara diventa un’icona con programmi sempre in diretta. Dal suo primo Gf fino a Live. Passando per Pomeriggio5 e Domenica live. La d’Urso fa commuovere con il film della sua vita tutti.

