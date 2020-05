Marco Travaglio a Otto e mezzo, Oscar Farinetti lo gela in diretta: "Ha un'idea distorta degli imprenditori"

12 maggio 2020 a

a

a

"Ha un'idea distorta degli imprenditori". Oscar Farinetti risponde in diretta a Marco Travaglio ospite come lui di Lilli Gruber a Otto e mezzo. Pochi istanti prima, il direttore del Fatto quotidiano aveva attaccato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, difendendo come suo solito i piliastri della politica del Movimento 5 Stelle: "Pensa se non ci fosse il reddito di cittadinanza. Solo la miopia del padronato può negare l'evidenza". Parole che non piacciono al fondatore di Eataly: "Bonomi non ce l'aveva con il reddito, gli imprenditori aiutano sempre le persone, se lo ricordi Travaglio".

Poi l'appello in vista della Fase 2 e della auspicata ripartenza del settore della ristorazione, che potrà riaprire i battenti dal 18 maggio: "Da giugno venite a mangiare nei ristoranti, saranno sicuri potendo sfruttare anche luoghi all'aperto".

