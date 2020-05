Amici Speciali, Alessio Gaudino vince la prima puntata

Francesco Fredella 16 maggio 2020 a

Alessio Gaudino vince la prima puntata di Amici speciali, un vero show di musica e danza. Tutto in onda per la solidarietà.Il cantante batte Michele Bravi e Stash. Venerdi prossimo la seconda delle quattro puntate. Grazie a questo talent vengono infatti raccolti fondi per il rimborso di dieci operatori socio sanitari per 30 giorni e 30mila tamponi da donare alla Protezione Civile. Poi il ricavato di oltre 100 mila euro andrà alla Protezione civile, impegnata più che mai a far fronte all'emergenza coronavirus. Una puntata, quella di Amici speciali, che è riuscita ugualmente a stupire i telespettatori con grandi sorprese

