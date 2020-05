Mara Venier, a Domenica In la conduttrice mostra a Pamela Prati un video imbarazzante

17 maggio 2020 a

a

a

Pamela Prati, ospite di Mara Venier a Domenica In, è messa alle strette per la sua storia sul famoso caso Caltagirone. La storia di un fidanzato, poi futuro marito e padre di un bimbo che che la stessa Parati doveva adottare è qualcosa che la Venier ci tiene a non dimenticare. Così la conduttrice consuma una piccola vendetta: “Quel video ti fa male? Te lo faccio vedere!”. Ed ecco un estratto di una puntata dello scorso anno dove la Prati canta Mamma Pamela sulle note di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri per festeggiare la sua nuova vita con Mark Caltagirone.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnonecapate%2Fstatus%2F1262003461668982784&widget=Tweet

L'ocassione di questa nuova ospitata era comunque quella di pubblicizzare il suo libro Come una carezza. Il racconto della vita tormentata, fin da bambina con una "infanzia rubata, strappata", di Pamela Prati. La Venier, probabilmnete, però non voleva solo essere volano per far pubblicità ad un libro e si è voluta prendere forse una piccola vendetta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.