Domenica In, Pamela Prati piange da Mara Venier: "Mi è stato tolto l'amore più grande

Torna. Ed è show. Pamela Prati, reduce lo scorso anno dalla vicenda Mark Caltagirone, rompe il silenzio. Da Mara Venier a Domenica In racconta tutta la sua verità. "Mia madre è rimasta vedova giovanissima, ha incontrato mio padre e ci ha fatto sei bambini", dice la Prati. "Lei è sempre con me, era stupenda, dolce. Era davvero bella, mi ricordo il suo profumo. Mia mamma è l’amore più grande che io potessi avere nella vita e mi è stato tolto, per questo non riesco a superarlo"

La Prati piange. Il ricordo di sua madre rompe il silenzio. "Quanto mi manca Mara, come vorrei che fosse qui per abbracciarla, so che mi capisci, sai qual è il valore di una mamma!", dice in diretta. Adesso ha scritto un libro. Volta pagina. Alle proprie spalle vuole lasciare tutta la vicenda legata al matrimonio annunciato e mai celebrato con Caltagirone (personaggio mai esistito). Una storia che è stata un giallo a tratti thriller. Misto a cronaca rosa.

