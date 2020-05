Domenica In, Pamela Prati e Caltagirone: "Ingannata come Signorini e Hunziker. Quando ho visto quel bambino..."

17 maggio 2020 a

Inevitabile parlare anche del caso Mark Caltagirone. A Domenica in Pamela Prati torna sull’argomento. Ed è, forse, un’intervista tanto attesa. Soprattutto perché il Prati-gate ha tenuto tutti sulle spine lo scorso anno. “Quella non ero io - dice la Prati dal Mara Venier - si vede che ero completamente plagiata. Mi hanno fatto credere che fosse così e mi hanno obbligata a dire quelle cose. Hanno fatto lo stesso, in passato, anche a Michelle Hunziker, Alfonso Signorini e Wanda Ferro. Ho pagato tanto dolore e la mia reputazione, chiedo scusa a te e al pubblico, ma ero plagiata: in quel momento non ero consapevole di prenderti in giro. Sono stata proprio una stupida, ero caduta in una trappola mortale”.

Il suo racconto apre un nuovo capito. Che torna a galla dopo la faccenda complessa del matrimonio con Mark Caltagirone. Tutto è finito tra carte bollate e tribunali, a colpi di diffide. Adesso, la Prati a Domenica in rispolvera quella storia dal suo punto di vista. “Hanno ingannato me con una crudeltà incredibile, mi hanno costretto a mettere in mezzo dei bambini ed una come me, che ha avuto un'infanzia durissima, non farebbe mai del male a dei bambini. Ho capito tutto nello studio del mio avvocato, quando mi hanno fatto vedere chi erano davvero il mio presunto futuro marito e quel bambino”, tuona in diretta.

