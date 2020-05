Adriana Volpe cambia vita? "Da qui a giugno...", una roboante conferma

Francesco Fredella 20 maggio 2020 a

Nuova vita per Adriana Volpe. Adesso torna a parlare del matrimonio con Roberto Parli, che in questo momento si trova in Svizzera. L’ex conduttrice de I fatti vostri è al lavoro per il nuovo programma che andrà in onda su Tv8 con Alessio Viola (ex volto di Skytg24). Intanto, fa la Volpe fa il punto sulla situazione sentimentale. Nessuna crisi con suo marito (come qualcuno aveva ipotizzato).

“Io e Roberto in questo momento non siamo solo in due città diverse, ma in due nazioni diverse, perché lui è in Svizzera e io in Italia”, dice la Volpe al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Non è facile per nessuno attraversare la dogana in questo momento, ma devo dire che riusciamo a gestire la nostra quotidianità sentendoci, facendo video chiamate, restando aggrappati a un calore e a un’immagine che ci danno conforto. Di buono c’è che a giugno io e mia figlia ci trasferiamo a Milano e quindi saremo più vicini a Roberto, perché prima lui viveva in Svizzera e noi a Roma e la distanza era maggiore“.

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello vip la Volpe è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. E anche la presunta gelosia (per alcuni eccessiva) di suo marito adesso ha una spiegazione chiara. “Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana al Grande Fratello Vip. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita, ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo”, assicura Adriana. Palla al centro. Si ricomincia. La Volpe deve sfidare tutti i colossi del daytime.

