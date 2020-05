Walter Veltroni a Otto e mezzo, giudizio durissimo su Renzi e Bonafede: "Musica da circo, sembra Reggetemi se no l'ammazzo"

20 maggio 2020 a

a

a

"Non ci sono altre soluzioni possibili rispetto a questa maggioranza". Walter Veltroni, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, riassume in poche battute la farsa di Matteo Renzi e Italia Viva sulle mozioni di sfiducia contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

"Non le chiederò che cosa pensa di Renzi, o me lo vuole dire?", lo incalza maliziosa la Gruber: "O me lo chiede o non me la chiede...", risponde sorridendo l'ex primo segretario nonchè fondatore del Pd. La Gruber conferma e a quel punto Veltroni rompe gli indugi: "Renzi ha fatto un po' la parte delle commedie all'italiana, 'Reggetemi se no l'ammazzo'". Ma il giudizio sul governo è più ampio e allo stesso modo irridente: "Come colonna sonora c'è il finale del film Otto e mezzo, quella musica da circo",

"Il peggiore nella storia repubblicana". Bonafede, Annalisa Chirico danza sul cadavere politico di Matteo Renzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.