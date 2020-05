Otto e Mezzo, impensabile Lilli Gruber: "Chi è davvero il mio editore", che bomba su Urbano Cairo

22 maggio 2020 a

a

a

Una Lilli Gruber a sorpresa, quella che a Otto e Mezzo su La7 parla niente meno che del suo editore, Urbano Cairo. Accade nella puntata in onda su La7 giovedì 21 maggio, in cui la Gruber, riferendosi alle recenti vicende che hanno travolto Repubblica con John Elkann editore, afferma: "Urbano Cairo, il mio editore, è un editore puro. Non ha mai interferito nelle scelte di Otto e Mezzo, ci tengo veramente a dire che non abbiamo mai avuto pressioni di alcun tipo". E non abbiamo alcun dubbio al riguardo. Eppure, sentire una giornalista che parla del suo direttore in diretta tv colpisce sempre. E avrebbe colpito ancor di più se la Gruber avesse detto il contrario...

"Un editore puro", Gruber sviolinata in tv a Cairo, ma arriva la domanda scomodissima: "E con il Torino...?", reazione incredibile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.