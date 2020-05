Amici Speciali, il mistero su Giordana Angi: il repentino cambio d'umore, cosa le è successo?

Francesco Fredella 22 maggio 2020 a

“Canterò un pezzo a cui tengo tanto”, parola di Giordana Angi. Che si prepara alla super puntata di Amici Speciali, il nuovo format di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L'artista ha anticipato qualcosa in più su Instagram. “Parla di una città”, è questo l’altro ed unico indizio sulla sua esibizione. Sui social si inseguono indiscrezioni e spifferate per capire qualcosa in più sull’esibizione. Ma senza risultato: occorre attendere stasera. Nell’ultima puntata Giordana è apparsa triste scatenando la reazione dei social e del pubblico. Ma poi nel video di presentazione è sembrata a tutti più rilassata e soddisfatta. Meno male. Il suo sorriso ha fatto fare a tutti un sospiro di sollievo. È mistero sui motivi del suo cambio di umore.

Amici Speciali, indiscrezione esplosiva su Giordana Angi: "Con un ballerino..."

