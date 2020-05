Amici Speciali, Gaia Gozzi choc su Giordana Angi: "Mi odia. E infatti...", volano gli stracci

Francesco Fredella 22 maggio 2020 a

Alla vigilia della nuova puntata di Amici Speciali, il format ideato da Maria De Filippi per Canale 5, Gaia Gozzi racconta un rapporto teso. Incrinato. “Giordana mi odia”, dice la vincitrice dell’ultima edizione di Amici. E a Tv sorrisi e canzoni racconta: “Sono abbastanza pesante. Quando vedo che ci sono persone sulle loro io rompo ancora di più. Ogni due per tre vado da lei e le faccio gli scherzi, non mi sopporta più”. C’è davvero tensione tra le due ragazze? Sembrerebbe solo un’amicizia speciale con un po’ di pepe. Tutto qui. Ma Gaia, che sta spopolando in radio con il suo brano, è molto emozionata per il ritorno ad Amici Speciali. Dove ha ritrovato Michele Bravi. “Mi emoziona ogni volta sul palco”, racconta a Tv sorrisi e canzoni. “Lui è molto intenso, non sbaglia una nota e sono molto felice che stia uscendo con il suo progetto discografico dopo tempo. Lo merita”.

