TvTalk, confessione di Francesca Fialdini: "Mai andato in onda", ciò che in Rai non si è visto

24 maggio 2020 a

a

a

Siamo a TvTalk, tornato in onda su Rai 3, dove si è raccontata Francesca Fialdini, volto di punta della Rai con una doppia conduzione, A ruota libera e Fame d'amore (il secondo ha da poco debuttato in seconda serata su Rai 3). E intervistata da Massimo Bernardini, ha fatto il punto su questi mesi difficili, sulla televisione ai tempi del coronavirus: "Come si lavora? Dobbiamo adattarci alla situazione. Ieri abbiamo registrato la puntata che andrà in onda domenica, avrò a che fare con un con un conduttore molto ironico e divertente e trovarmi a ridere da sola chiaramente non ha la stessa forza che ridere insieme al pubblico", sottolinea la Fialdini. Dunque, una rivelazione: "Una cosa che non è mai andata in onda, perché è giusto così, ma a Torino quando avevo la possibilità di stare insieme al mio pubblico prima di andare in onda io stavo tanto tempo a parlare con loro, cercando di farli già entrare nel programma. Prima ancora che il programma venisse registrato. Il pubblico è parte della narrazione”, conclude la conduttrice.

Vieni da Me, l'imbarazzo di Caterina Balivo: "Dio vede e provvede", un messaggio alla Rai?

Caterina Balivo, addio Vieni da me con staffetta? Nomi e scenari clamorosi, la voce: un terremoto in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.