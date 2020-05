Stasera Italia, inviata aggredita in diretta: "Ficcatela nel cu***". Circondata, finisce malissimo

24 maggio 2020 a

Terrore in diretta a Stasera Italia: una troupe del programma di Rete 4 è stata aggredita nel corso della puntata in onda sabato 23 maggio. L'inviata Marilena Vinci era al quartiere San Lorenzo a Roma, per documentare la movida nella Fase 2. Ma tutto è precipitato prima del collegamento: "Ci hanno aggredito e ci hanno intimato di allontanarci – ha annunciato la Vinci – ci hanno spaccato il faretto della telecamera. Là c’è un assembramento di persone che bevono”. Veronica Genitli, spaventata, ha consigliato alla giornalista di allontanarsi: "Per favore, mettiti in sicurezza, preferirei che tu andassi via”. Ma al secondo collegamento le cose sono andate anche peggio. La Vinci è stata circondata e un balordo le ha urlato: "Ficcatela nel cu*** la telecamera. Guadagnare due spicci cosi, vergogna". Il tutto perché stava facendo notare come venissero violate le leggi sugli assembramenti. A quel punto la linea è tornata definitivamente in studio. Meglio interrompere quel tipo di indagine sul campo.

