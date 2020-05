Luigi Marattin a Stasera Italia, il dettaglio sul telefono lo smaschera: "Non poteva che essere così"

21 maggio 2020 a

A Stasera Italia si parla di interessi e debiti e Luigi Marattin mostra per pochi secondi la cover del suo telefono, mentre è intento ad utilizzare la funzione della calcolatrice. Impossibile non notare il dettaglio dello stemma della Juventus, utilizzato come rivestimento dello smartphone: il siparietto ha subito scatenato l’ironia del web, al punto che si sono sprecati commenti del tipo “non poteva che essere juventino”.

Tralasciando l’episodio curioso, Marattin ha anche parlato del salvataggio operato da Italia Viva nei confronti del ministro Alfonso Bonafede: “In Senato abbiamo detto tutto quello che non va, soprattutto sulla giustizia, ma allo stesso tempo non potevamo far precipitare l’Italia in una crisi politica oltre che economica”. Il renziano ha poi risposto alle accuse rivolte al suo partito, definito “ricattatore” e in cerca di visibilità: “Non siamo niente di tutto ciò, vogliamo solo che ci sia un governo che faccia le cose giuste”.

