Uomini e Donne, le rovinose foto di Enzo Capo: con chi lo beccano, bufera da Maria De Filippi

Enzo Capo nella bufera. E al trono Over torna a far parlare di sè. A Uomini e Donne di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5, ora spuntano alcune foto choc: Enzo si sarebbe incontrato con un’altra donna. E dopo le liti con Pamela Barretta, adesso monta un vero e proprio caso. Clamoroso. Lui si difende dopo aver chiuso con Pamela dicendo: “Sono stato pesantemente infangato e insultato solo ed esclusivamente per il fatto che fossi stato adescato da una ragazza che due giorni prima della trasmissione mi chiedeva di prendere un bicchiere di vino con lei. Io non mi sento con lei (Pamela ndr) dalla metà di aprile, per me il rapporto era chiuso quando fuori gli studi mi ha mandato a quel paese”.

Ora è single. Insomma, può fare quello che vuole. “Per me, oggi, sono liberissimo di fare quello che voglio o pretendete che mi chiuda a casa a piangere tutta l’estate? Ditemi voi. Anche oggi ero al bar con una persona. Mi avete fotografato, mi avete taggato. E quindi? Non posso più uscire con nessuno?”, scrive Enzo sui social. “Non ho nulla da nascondere, io mi ritengo single. […] Non voglio stare qui a spiegare. Non devo dare spiegazioni a nessuno”.

