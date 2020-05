Live-Non è la D'Urso, il figlio di Gina Lollobrigida travolge l'ex factotum della madre: accuse pesantissime

Francesco Fredella 25 maggio 2020 a

Dopo la grande esclusiva di Maria Pilar (la donna che avrebbe sostituito Gina Lollobrigida nel matrimonio con Rigau), ne arriva un’altra a Live-Non è la D'Urso, il programma condotto da Barbara D'Urso la domenica sera su Canale 5. Parla Andrea Pizzolla, il giovane factotum della Lollo, indagato per circonvenzione di incapace. Il figlio della Lollo, Milko Skofic, racconta in una deposizione di spese folli del giovane Piazzolla: auto di lusso e moto. Piazzolla si difende e poi parla dello sfratto di Dimitri Skofic (nipote della diva) dalla depandance della villa sull’Appia. “Lo sfratto è iniziato nel 2010 quando io non ero arrivato. Ho portato avanti quello che era già iniziato”, esordisce Piazzolla.

Si torna sulle nozze con Rigau. Pilar, la donna che avrebbe sposato per procura lo spagnolo, al Live aveva detto: “Gina mi ha chiesto di sposarmi al suo posto”. La Lollo continua a negare. Piazzolla pure. Rigau, però, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Ma poi Piazzolla racconta il suo punto di vista: “Trent'anni di amicizia e una sola foto?" L’ex amministratore della Vissi d’arte si riferisce a Maria Pilar. Intanto, Rigau - in un servizio esclusivo - aveva mostrato la sua grande e fastosa casa in Spagna. Piena di foto con la Lollo. “Sono ricco non mi servono i soldi di Gina”, aveva concluso Rigau. La d’Urso chiude chiedendo a Piazzolla: “Come sta Gina?” E arriva la secca risposta: “Bene”.

