Detto Fatto, Bianca Guaccero e la gaffe con Jonathan: si avvicina, prende il cappello e… poi le scuse

25 maggio 2020 a

a

a

Una piccola gaffe per Bianca Guaccero durante l’ultima puntata di Detto Fatto. La bravissima conduttrice è sempre stata in prima linea sull’importanza del distanziamento fisico durante l’emergenza coronavirus, ma la complicità con il suo grande amico Jonathan Kashanian l’ha indotta in errore per un attimo. I due hanno infatti dato vita ad un siparietto, con la Guaccero che ha preso il cappello a Jonathan, ci ha urlato dentro e glielo ha appoggiato in testa. Accortasi dell’errore, la conduttrice si è poi scusata: “Lo sai che non ci ho pensato? Mi è sfuggito, non ci ho ragionato su. Ho perso il controllo, non avrei dovuto farlo”. Jonathan ha sdrammatizzato con una battuta: “Verrà disinfettato, sappilo”. Una piccola infrazione al distanziamento che può capitare quando c’è una tale complicità tra due persone, di certo non se ne può fare un caso: le scuse della Guaccero bastano e avanzano.

Ballando con le stelle, la Guaccero concorrente al fianco di Raimondo Todaro? Chiaro messaggio a Milly Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.