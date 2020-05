Ballando con le stelle, Bianca Guaccero concorrente al fianco di Raimondo Todaro? Chiaro messaggio a Milly Carlucci

23 maggio 2020 a

Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2020? A chiedere alla conduttrice di Detto Fatto se sarà lei la ballerina che gareggerà a fianco di Raimondo Todaro è Jonathan Kashanian. ​“Il gentile Raimondo Todaro, mio grande amico, durante una diretta Instagram, ha detto che avrebbe voluto ballare con me”. Ma - e qui la risposta - "Non ho fatto il provino per Milly, ma io amo ballare, ho fatto dodici anni di danza moderna, quindi per me sarebbe meravigliosa coltivare questo mio aspetto. Vediamo… chi vivrà vedrà!”. E ancora: “Ti devo dire la verità? Io ci andrei. Ma ci andrei anche in una versione bizzarra, farei delle cose mai fatte prima, perché è un programma pulito e Milly è bravissima. Ma anche perché il ballo è arte e mi aiuterebbe personalmente a capirmi meglio”. E chissà se Milly Carlucci prenderà in considerazione le sue parole.

