Amici Speciali, la durissima legge di Maria De Filippi: saltano teste, rivoluzionato il format

Francesco Fredella 26 maggio 2020

Cambia tutto. In corso d’opera rivoluzionato il regolamento di Amici speciali, che va in onda con un’edizione tutta nuova e dedicata alla solidarietà, il venerdì sera su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Ma cosa cambia? Resta la sfida tra le due squadre (bianca e blu) e alla fine della competizione ci sarà, come sempre, il vincitore. Sul sito ufficiale della trasmissione si legge: “Nella quarta ed ultima puntata saranno in gara solo quattro concorrenti”. Quindi, a conti fatti, potrebbero essere ben otto i concorrenti a lasciare il talent. Sarà questo il mood della semifinale. Chi saranno gli otto che abbandoneranno lo studio tra Michele Bravi, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Random, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Stash, Irama, Alberto Urso, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino e Javier Rojas? La prima puntata è stata vinta da Alessio Gaudino, la seconda da Alberto Urso. Mistero sul vincitore di venerdì. Ma la gara si preannuncia scoppiettante. Intanto, Stash sembra pronto alla corruzione con mozzarelle di bufala. Ma la giuria non accetta. Lui insiste. La faccenda, che da subito ha avuto il sapore della gag simpaticissima, piace molto al pubblico a casa.

