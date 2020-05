Amici Speciali, voce ferocissima su Sabrina Ferilli: "Prima della fine...", vendetta contro la De Filippi?

24 maggio 2020 a

a

a

Una voce filtra dai camerini di Amici Speciali, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Una voce su Sabrina Ferilli, tra i protagonisti dello spettacolo del venerdì sera. Già, perché l'attrice ha rivelato di star riflettendo a un qualche colpo più o meno basso per vendicarsi dei continui scherzi che subisce proprio dalla De Filippi, che si diverte moltissimo a punzecchiarla: "Prima della fine di questo programma devo escogitare qualcosa...", ha affermato. Mistero, però, su come possa servire la sua personalissima "vendetta" contro la Conduttrice. Insomma, fari puntati sulla terza puntata, quella della prossima settimana: riuscirà la Ferilli a rendere pan per focaccia alla De Filippi?

Amici Speciali, Michele Bravi? "Ormai è sicuro, resta un solo dubbio": le voci sul suo futuro

"La Ferilli sta per essere arrestata". Fuoriprogramma e sconcerto in diretta dalla De Filippi, Amici Speciali choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.