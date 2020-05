Amici Speciali, "non vi arrabbiate": Alberto Urso, cosa si nota nella foto. Clamoroso

25 maggio 2020 a

a

a

Qualcuno potrebbe arrabbiarsi, ma Alberto Urso chiede tranquillità. E il vincitore di Amici di Maria De Filippi annuncia sui social un nuovo tatuaggio. “Ragazzuoli, non vi arrabbiate, però mi sto facendo un tatuaggino”, dice su Instagram. Il nuovo tattoo raffigura un leone che copre quasi tutto il braccio. Una vera sorpresa per i fan del tenorino, che stanno seguendo Urso ad Amici speciali (in queste quattro puntate in onda di venerdì sera su Canale 5). Dopo aver pubblicato una Ig stories, Urso si mette al piano. “Mi rilasso un poco”, dice il vincitore di Amici 18, che ha trionfato venerdi scorso. I suoi occhioni celesti fanno impazzire le fan, come del resto la sua voce: inimitabile.

"Sono fracica...". Ferilli e il microfonista, fuoriprogramma piccantissimo ad Amici Speciali. De Filippi a bocca aperta

"La Ferilli sta per essere arrestata". Fuoriprogramma e sconcerto in diretta dalla De Filippi, Amici Speciali choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.