Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti "mascherati": le foto inedite dietro le quinte

26 maggio 2020 a

a

a

A Mediaset l’attenzione è massima per il rispetto delle nuove norme anti-contagio. In tutte le trasmissioni che continuano ad andare in onda si cerca di ridurre al minimo il rischio del coronavirus, e Striscia la Notizia non fa eccezione. Sebbene durante la diretta i due conduttori non indossino la mascherina (non è necessario, l’importante è che si tengano a debita distanza), il tg satirico di Antonio Ricci ha pubblicato alcune foto sui social che ritraggono Michelle Hunziker e Gerry Scotti prima di andare in onda. “Quando le telecamere sono spente - si legge sui profili di Striscia - anche i nostri conduttori sono ‘mascherati’!”.

Brumotti aggredito, Striscia manda in onda tutto: ecco il volto dello spacciatore africano che lo prende a sprangate, 6 minuti di terrore | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.