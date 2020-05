Vieni da Me, Caterina Balivo in lacrime: "Due anni bellissimi", pesantissimo sospetto in Rai

28 maggio 2020 a

a

a

Domani, venerdì 29 maggio, terminerà la stagione di Vieni da Me. E la conduttrice, Caterina Balivo, nel corso della puntata del 27 maggio in onda su Rai 2 ha iniziato a portarsi un poco in avanti, tingraziando tutta la sua squadra (da lunedì prossimo il programma verrà sostituito da Io e Te di Pierluigi Diaco). Parole sentite, quelle della Balivo, che si è addirittura commossa. Parole che però hanno anche scatenato il sospetto: "Sono stati due anni dure, ma bellissimi. Abbiamo lavorato tutti benissimo", ha affermato. E tanto è bastato a scatenare il sospetto, appunto, tra i suoi fan: si tratta di un addio? Non ritroveremo Vieni da Me anche la prossima stagione? In molti si sono direttamente rivolti alla Balivo sui social, chiedendole come stanno le cose. Ma lei, per ora, ha preferito non rispondere. Alimentando ulteriormente il dubbio.

"La bugia più grande? A mia madre prima che morisse": straziante confessione della Gregoraci in lacrime

Striscia la Notizia feroce, Caterina Balivo in studio così? Clamoroso siluro sulla conduttrice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.