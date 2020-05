Uomini e Donne, segreto svelato sull'Alchimista: Elena, la miss con cui è finita in disgrazia

28 maggio 2020 a

Ormai sull'Alchimista non ci sono (quasi) più segreti. Si tratta di Davide Basolo, lui il corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne che si è tolto la maschera di Salvador Dalì, mostrandosi al pubblico. Dunque, si è scatenato il gossip: chi diceva che fosse un'ex tronista, chi sosteneva avesse già partecipato in passato al programma di Maria De Filippi su Canale 5.

E ora, qualche particolare in più su di lui arriva da Fanpage, che spiega che ha avuto una ex molto importante, Elena: "Nata 24 anni fa, Elena è originaria di Carrara. È una modella, lavora nel campo dell’estetica e tra il 2016 e il 2017 ha partecipato alle selezioni di Miss Italia.” E fu proprio dopo le selezioni della kermesse che incontrò Basolo. E fu amore: “Fanpage.it ha appreso che Davide e Elena sarebbero stati insieme per circa un anno a cavallo tra il 2017 e il 2018. Lei è stata l’ultima fidanzata importante di Davide ma la loro storia non sarebbe finita bene. Da quel momento in poi Basolo non avrebbe avuto altri legami romantici di spessore. Giovanna Abate sarebbe la prima ad avergli fatto battere davvero il cuore dopo la rottura con Elena", conclude l'articolo.

