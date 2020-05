Vieni da Me, bomba di Elisa Isoardi: "Non vorrei essere il direttore di Rai 1"

29 maggio 2020 a

a

a

A Vieni da Me di Caterina Balivo su Rai 1 ecco come ospite Elisa Isoardi, molto chiacchierata in questo ultimo periodo: resterà lei a La prova del cuoco o tornerà Antonella Clerici, così come si sussurra? Domanda girata alla diretta interessata, a cui viene chiesto in primis se tra lei e la Clerici vi sia rivalità. La Isoardi ovviamente smentisce: "Non c'è rivalità con Antonella Clerici. È normale, siamo tutte donne, di posti ce ne sono X... io non vorrei essere direttore di Rai 1 in questo momento. Ma neanche in passato. Chapeau ai direttori perché devono fare delle scelte e quelle sono le caselle, non è che te ne puoi inventare tante altre. A ognuno il suo", ha commentato. Insomma, con quel "non vorrei essere il direttore di Rai 1 (Stefano Coletta, ndr) in questo momento", la Isoardi ha di fatto confermato che qualcosa bolle in pentola.

Addio alla Prova del Cuoco dopo 20 anni: la Rai silura la Isoardi e richiama la Clerici (in versione inedita)

"Sorrido e vado avanti”, la Isoardi e i rumors sulla Prova del Cuoco: messaggio alla Rai?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.