Parenzo e Telese al posto di Lilli Gruber. Indiscreto a La7, torna In Onda col "bonus": cosa non è mai stato concesso a Otto e mezzo

Tornano Luca Telese e David Parenzo, con una grossa novità. I palinsesti di La7 sono stati travolti dall'emergenza coronavirus, come del resto quelli della concorrenza, e l'approfondimento durerà tutta l'estate. Lilli Gruber e Otto e mezzo andranno in ferie dal 29 giugno, lasciando il posto all'appuntamento quotidiano con In Onda, dalle 20.30 alle 21.30. Stesso spazio della Gruber, dunque, ma con un bonus significativo secondo un'anticipazione di TvBlog: due prime serate "bonus", il martedì e il giovedì, per allungare fino a tarda sera il talk e l'analisi dei principali fatti politici e di cronaca della settimana. A questo punto, non resta che augurare alla strana coppia buon lavoro.

