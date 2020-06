Live-Non è la D'Urso, banda della Magliana? Irene Pivetti querela Lele Mora: "Sono sconvolta"

Francesco Fredella 01 giugno 2020 a

Tra Lele Mora e Irene Pivetti volano gli stracci. Rewind. Le dichiarazioni di Mora contro la Pivetti sono una doccia gelata. “Nel suo ufficio c’era la banda della Magliana”, aveva raccontato l’ex agente della star. Un’accusa choc, però, tutta da dimostrare. L’ex presidente della Camera, a Live-Non è la D'Urso di Barbara D'Urso su Canale 5, smonta puntualmente la versione dell’ex agente e rimanda al mittente le accuse. “Ho detto a Lele di andare via dal mio ufficio perché mi avevano detto che frequentava brutte persone”, racconta al Live la Pivetti. “Ho querelato Lele Mora. Io e Lele eravamo amici, sono sconvolta. Non ho avuto nemmeno il coraggio di mandargli un messaggio”. Adesso, dopo la denuncia per diffamazione della Pivetti, tutto potrebbe spostarsi in tribunale. “Mai mi sarei immaginata che lui pensasse che avevo la criminalità organizzata dentro l'ufficio”, conclude la Pivetti.

