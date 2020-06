Amici, "quella frase mi uccide": Veronica Peparini, parole pesantissime su Andreas Muller

Francesco Fredella 03 giugno 2020 a

Non è un amore ballerino. Ovviamente parliamo di quello tra Andreas Muller e Veronica Peparini. Il super sexy ballerino, nato professionalmente ad Amici, ha compiuto 24 anni. La sua compagna (e prof del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5) gli ha fatto una dedica speciale. “Auguri, Vita mia. Mi piace saper distinguere questo sorriso da tutto! Wow! La frase mi uccide! Ti amo”. Tra Veronica e Andreas c’è un amore a prova di bomba. La coppia, che per un periodo è rimasta all’ombra, adesso sta vivendo la propria storia alla luce del sole. E i fan sono felicissimi del loro rapporto speciale. Andreas, intanto, è uno dei protagonisti di Amici speciali: edizione spin-off del talent di Maria tutto dedicato alla raccolta fondi per l’emergenza coronavirus.

Muller, nel giorno del 24esimo compleanno, ha scritto sui social: “Siamo a 24 – queste le sue parole –. 74 anni che si festeggia la Festa della Repubblica. E oggi si combatte contro una battaglia molto grande, aderisco pienamente a quello che sta accadendo e spero le cose cambino, volevo solamente metterci la faccia per ringraziarvi dei tantissimi messaggi. Happy”. Un messaggio che ha fatto subito il pieno di like.

