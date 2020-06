Serena Enardu, l'ex di Pago furiosa dopo Uomini e Donne: “Malati di mente”

04 giugno 2020 a

Oggi a Uomini e Donne c'era ospite il giornalista Gabriele Parpiglia che ha detto chiaramente che Serena Enardu si è vista con Alessandro Graziani molte più volte rispetto a quelle dichiarate da entramb. La discussione è andata avanti per molto tempo – e lo stesso Graziani a un certo punto ha indirettamente invitato Pago a parlargli senza far intervenire alcun intermediario -, ed è stato proprio durante la messa in onda che l'ex di Pago ha pubblicato delle storie su Instagram, scrive Gossip e tv.

Uomini e Donne, un dramma per Pago: davanti a Serena Enardu... lui

“Povero Alessandro – ha scritto la Enardu – per aver dovuto subire questo polverone. Voi avete costruito quattro mesi di relazione. Oggi forse sono i visionari, i cantastorie, sono quelli che si convincono… La verità è che ci sono persone che si convincono di cose, te le attribuiscono e le fanno pagare. C’è da aver paura di queste persone più che dell’ignoranza… dei malati di mente!”. Parole che hanno scatenato subito la reazione di Pago che su Instagram ha pubblico un messaggio chiaro: “Presto parlerò io. Fidatevi di me. Pacifico, sempre. Quasi sempre”.

