Amici Speciali, Maria De Filippi spiazza pure Carlo Conti: telefonata in diretta a Mediaset, spottone per Top Dieci sulla Rai

06 giugno 2020 a

a

a

Cose che solo Maria De Filippi. Per la finalissima di Amici Speciali, arriva la telefonata in diretta a Carlo Conti, con cui la Regina di Mediaset ha condotto il Festival di Sanremo 2017. I due sono grandi amici e la padrona di casa non tarda a dimostrarlo. Tra una battuta e l'altra con Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Gerry Scotti, che hanno coinvolto Conti in uno scherzo ai suoi danni, Maria si dimostra un'autentica signora e scavalca ogni rivalità tra il Biscione e la Rai: "Sta per partire il tuo programma no? In bocca al lupo eh...".

"C'è un messaggio del premier Conte". Clamorosa irruzione nella finale di Amici Speciali. Una strana "coincidenza"

Conti quasi non crede all'inatteso spottone su un canale della concorrenza: "Troppo buona. Sì Top Dieci, partirà domenica prossima (il 12 giugno, ndr) perché venerdì c'è la finale di Coppa Italia". E forse per ringraziarla della cortesia, rifiuta di partecipare allo "spernacchione" di 10 secondi contro la De Filippi, passato "gentilmente" all'amico Panariello.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.