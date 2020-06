Io e Te, Paola Perego e lo straziante ricordo degli attacchi di panico: "Non potevo fare la doccia o dormire da sola”

08 giugno 2020 a

A Io e Te Paola Perego torna a parlare degli attacchi di panico di cui ha sofferto per anni. La conduttrice, ospite al programma di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco, ha confessato: "Se soffri di attacchi di panico e devi andare in onda imbottita di farmaci viene meno l’empatia chiaramente”. Una situazione drammatica che andava oltre quanto accadeva davanti alle telecamere: “Non potevo fare la doccia se non c’era qualcuno in casa o dormire senza che ci fosse qualcuno”. Nonostante questo la Perego ha sempre tenuto le condizioni di salute "segrete" ai suoi colleghi.

Poi Diaco ha indirizzato il discorso sul suo rapporto con il marito, Lucio Presta. "Stare accanto a un uomo come lui non è facile”, ha ribadito la diretta interessata in riferimento all'agente televisivo. “Lui è orgoglioso e metodico, io sono il contrario proprio, cambierei sempre…”. Inutile dire che questo crea qualche battibecco: “Ci mandiamo pesantemente a quel paese - ha concluso per poi precisare però che "lui ha una sensibilità incredibile”.

