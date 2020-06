Stasera Italia, Bagnai annichilisce Friedman: "Ignoranti, l'intelligenza si dimostra anche nel capire con chi si sta parlando"

09 giugno 2020 a

a

a

Alberto Bagnai, ospite a Stasera Italia, non le manda di certo a dire ad Alan Fredman. L'economista della Lega, in collegamento con lo studio di Barbara Palombelli, inizialmente ci va cauto: "Il fatto che Friedman tenga all'Italia anche se lui, stando all'accento, è statunitense, ci inorgoglisce - esordisce davanti allo scrittore che sembra apprezzare -. Però il signor Friedman si unisce al coro di quelli che pensano che il futuro degli italiani può essere deciso da tutti tranne che dagli italiani". Un'uscita, questa, che mette subito in allarme il giornalista: "No, no", si prodiga a dire.

"Gilet arancioni stolti, ecco perché hanno dato spazio a Pappalardo". Fusaro, un sospetto devastante in diretta | Video

Ma niente, Bagnai rincara addirittura la dose: "Ora, quando poi abbiamo persone talmente ignoranti da non sapere di cosa parlano, ad esempio la Spagna non può aver preso il Sure per questioni tecniche. Semmai - precisa - può aver detto quello che pare una balla. Poi Friedman ci spiegherà". Insomma: "L'intelligenza si dimostra anche nel capire con chi si sta parlando, a Friedman che non può essere esperto in questo non si può chiedere di sapere tutto, ma non venga a fare la lezioncina a noi". Colpito e affondato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.