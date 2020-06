Terzo Tempo, Anna Falchi alla conquista della Rai: colpaccio sulla rete ammiraglia

Francesco Fredella 09 giugno 2020 a

E allora: che Terzo tempo sia. Si chiama così il format di Rai 1. E’ tutto pronto per Beppe Convertini, reduce da Linea verde e La vita in diretta estate, e la bellissima Anna Falchi. L’anteprima è affidata a Blogo che annuncia i nomi degli inviati sul campo. Sarà un format tutto nuovo (ancora non si ufficialmente quando inizierà), ma gli inviati saranno chiamati a puntellare le storie in studio raccontate sapientemente dai due conduttori. Terzo Tempo dovrebbe occupare la fascia estiva del daytime, dopo ItaliaSì giorno per giorno, che racconta l’Italia. Per Convertini e Falchi un’estate al lavoro. Sempre in diretta. Sulla rete ammiraglia della Rai.

