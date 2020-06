Roberto Poletti lascia Unomattina per La Vita in Diretta: "Altro che RaiUno anti sovranista", la bomba di Dagospia

10 giugno 2020 a

“Altro che RaiUno anti sovranista”. Così Dagospia ha commentato l’indiscrezione su Roberto Poletti, che sarebbe in procinto di lasciare Unomattina per approdare a La Vita in Diretta, finita al centro delle polemiche dopo l’addio forzato di Lorella Cuccarini. Alberto Matano resterà da solo alla conduzione della trasmissione, riprendendo così la linea dei suoi precedessori Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. Poletti non sarà quindi al suo fianco, ma dovrebbe fare l’inviato di punta e raccontare l’Italia che riparte dopo l’epidemia da coronavirus. Probabilmente questa non sarà l’ultima indiscrezione sui palinsesti Rai: sono giorni caldissimi e cresce sempre più l’attesa per il primo luglio, giorno in cui i dirigenti di Viale Mazzini presenteranno ufficialmente i palinsesti delle tre reti.

