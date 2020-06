Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli senza precedenti: "Mai più", sbotta contro la Rai

11 giugno 2020 a

Una Federica Sciarelli come raramente la si era vista: inviperita, quasi furibonda. Accade a Chi l'ha visto? in onda su Rai 3 il 10 giugno, quella che potrebbe essere una delle ultime puntate della sua conduzione, poiché la Sciarelli sarebbe destinata a un nuovo talk su Rai 3. Il punto è che Chi l'ha visto? dovrebbe iniziare alle 21.20, quando però era ancora in onda Vox Populi, il programma che precede le inchieste della Sciarelli. Così le proposte fioccavano sui social dietro l'hashtag #chilhavisto. La trasmissione inizia molto in ritardo, circa alle 21.30, e dopo quattro minuti di diretta ecco piovere lo sfogo della Sciarelli: "Ci dite che siamo partiti in ritardo. Non è colpa nostra, non lo faremo mai più. Partiremo puntuali", dice con freddezza, evidentemente nervosa. un chiaro messaggio rivolto alla Rai e ai colleghi di Vox Populi.

