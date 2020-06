Massimo Giletti a Non è l'Arena vuol vedere rotolare teste: "Stati generali pessimo precedente? No, una bella rivoluzione..."

15 giugno 2020 a

"Non mi piacciono gli Stati generali, hanno precedenti storici pessimi". Myrta Merlino a Non è l'arena critica Giuseppe Conte ma Massimo GIletti la stoppa: "Perché pessima? Una bella rivoluzione! Che forse farebbe bene al nostro Paese".

Tutt'altro che una difesa del premier, insomma. Il padrone di casa invoca "una rivoluzione vera, non come quella storica, abbiamo bisogno di cambiare passo". "Sì ma in quella rivoluzione il Re ha perso il trono e la testa, non è proprio un grande precedente", ribatte la Merlino. "Questo è vero però a volte le rivoluzioni servono per migliorare un paese", conclude Giletti. Daniela Santanchè in collegamento annuisce, Flavio Briatore esplode: "Bravo Massimo!".

