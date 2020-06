La Prova del Cuoco finisce per sempre, Elisa Isoardi scoppia in lacrime: "Cosa ne sarà di te?"

Francesco Fredella 15 giugno 2020 a

a

a

Pianto. Commozione. E non solo. La Prova del cuoco finisce. Chiude i battenti per sempre. Durante la diretta con Elisa Isoardi c’è in collegamento anche sua madre Irma. “Ormai lo sanno tutti che finisce La Prova del Cuoco”, dice in diretta la conduttrice. “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo?…

"Con le mie chiappe...". Serena Grandi, sconcerto in diretta dalla D'Urso: le colleghe tutte zitte, cala il gelo in studio

Lo diciamo, tanto lo sanno tutti…”, svela la conduttrice. “Sto facendo il lavoro più bello del mondo”, ha detto la Isoardi a sua madre. Una frase rassicurante. Arriva, poi, il commento di Claudio Lippi (che ha accompagnato nell’ultimo anno televisivo) la Isoardi nell’avventura a La prova del cuoco. “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fotto, ma questa è la verità che io sento di dire”, dice Lippi. Ora in quella fascia dovrebbe tornare la Clerici con un programma che si chiamerà “La casa nel bosco”. C’è molta attesa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.