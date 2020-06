Pierluigi Diaco, gelo a Io e te con la telespettatrice ospite in studio: "Le censuro, queste cose non voglio nemmeno sentirle"

15 giugno 2020 a

"La censuro". A Pierluigi Diaco non va giù una risposta di Elisabetta, in studio a Io e te per raccontare la propria storia d'amore con Paolo. Si inizia subito con un piccolo screzio, quando la signora (che avuto una figlia dal marito, oltre a un'altra da una precedente relazione) corregge subito il conduttore di Raiuno.

Mentre Diaco spiega ai telespettatori che Elisabetta e Paolo hanno avuto una figlia, lei interviene: "Due figlie". "Esatto, voi avete una figlia. Se vuole condurre signora, le do le chiavi in mano del programma”. Poi si entra nel vivo, raccontando un'esperienza avuta da Elisabetta su Facebook in un momento di grande difficoltà. Un giorno le è apparsa in chat "una persona vestita da sacerdote. Lui mi dice: 'Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo’. E io dico, mi scusi chi è lei? Non ho un sacerdote tra i contatti”. La spiegazione dell'uomo ("Una persona apparsa perché lei era preoccupata di non rientrare in Italia") indispettisce Diaco che ferma Elisabetta: "Queste cose non le voglio sentire. La censuro subito perché questa questione delle apparizioni che arrivano dai messaggi su internet, mi scusi se sono severo su questo, rischiano di essere un messaggio sbagliato per tutti coloro che vengono truffati da apparizioni e segnalazioni che non stanno né in cielo né in terra”. Come dargli torto.

